Die Essener gewannen am Samstag mit sage und schreibe 11:0 (3:0) beim finanziell angeschlagenen Drittliga-Absteiger. Simon Engelmann (15., 42. 56.) und Oğuzhan Kefkir (9., 61., 85.) steuerten jeweils drei Tore zum Spektakel bei. Die weiteren Treffer erzielten Cedric Harenbrock (46.), Felix Bastians (67.), Sandro Plechaty (71.) und Erolind Krasniqi (73.) und Zlatko Janjic (90.). Für RWE war es gleichzeitig der höchste Sieg der Vereinsgeschichte.

In der Tabelle baut RWE den Vorsprung an der Tabellenspitze damit auf drei Punkt aus. Verfolger Wuppertaler SV kam bereits am Freitag gegen den SV Lippstadt nicht über ein 2:2 hinaus. Der zweite Verfolger, Rot-Weiß Oberhausen, musste sich am Samstag mit einen 0:0 beim SV Straelen begnügen.