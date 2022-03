Im Spiel Tabellenführer gegen Tabellenschlusslicht legte Münster vom Anpfiff an ein hohes Tempo an den Tag und schnürte die Gäste aus Homberg in die eigene Hälfte ein. Nach 18 Minuten ging Münster durch Marcel Hoffmeier verdient 1:0 in Führung.

Auch nach der Führung spielte sich Münster vor 5.361 Zuschauern weitere hockarätige Chancen heraus. Bis zum Seitenwechsel hielt Homberg allerdings dank einer hohe Laufbereitschaft und viel Kampf den knappen Rückstand aufrecht. Münster machte auch in Halbzeit zwei gehörig Druck und erhöhte nach einer schönen Einzelaktion von Deniz Bindemann auf 2:0 (72.).

Essen mit Pflichtsieg

Preußens ärgster Verfolger Rot-Weiss Essen hat dank Simon Engelmann eine intensive Partie gegen den SC Wiedenbrück knapp mit 1:0 (0:0) gewonnen. Gegen den Tabellensiebten aus Wiedenbrück tat sich Rot-Weiss Essen lange sehr schwer. Zwar besaß RWE über die kompletten 90 Minuten die volle Spielkontrolle, viele Chancen spielte sich der Aufstiegsaspirant jedoch kaum heraus.

Nach 25 Minuten wurde es im Strafraum des SC Wiedenbrück dann zum ersten Mal gefährlich. Einen Kopfball von Daniel Heber konnte SCW-Torwart Marcel Hölscher gerade noch so von der Linie kratzen. Es dauerte bis zu 73. Minute ehe Top-Torjäger Simon Engelmann Essen erlöste. Nach einer Flanke von Oguzhan Kefki köpfte der 18-Tore-Mann zum 1:0 Endstand ein.

RWO und WSV trennen sich 1:1

Das direkte Verfolger-Duell zwischen Rot-Weiß Oberhausen und dem Wuppertaler SV endete nach einer packenden zweiten Halbzeit 1:1 (0:0)-Unentschieden.

Oberhausen begann druckvoll und hatte schon nach vier Minuten die große Chance auf die frühe Führung. Nach Vorarbeit von Außenstürmer Jan-Lucas Dorow landete der Ball beim völlig freistehenden Sven Kreyer. Der 30-Jährige erzielte jedoch nicht seinen zwölften Saisontreffer und schoss den Ball weit über das Tor (4.). Es entwickelte sich eine zerfahrene Partie mit wenigen Chancen auf beiden Seiten.

abwechslungsreiche zweite Hälfte

Nach einer knappen Stunde wurde es dann turbulent. Erst landete der Ball nach einem Kopfball von Oberhausens Kapitän Jerome Propheter im Wuppertaler Tor (56.). Schiedsrichter Tarik Damar entschied jedoch auf Freistoß für den WSV, der nur eine Minute später aus dem Nichts in Führung ging (57.). Moritz Montag stocherte den Ball über die Linie, nachdem RWO-Keeper Justin Heekeren den Schuss von Roman Prokoph nur nach vorne abprallen konnte.

Die Gastgeber schienen von dem Nackenschlag nur kurz geschockt. Kreyer besorgte zehn Minuten nach dem Rückschlag den 1:1-Ausgleich (66.). Zuvor hatte Dorow den Ball für seinen Sturmpartner durchgelassen.

Fortuna Köln springt auf Platz drei

Preußen Münster führt die Tabelle wie gehabt mit einem Punkt Vorsprung auf Rot-Weiss Essen an. Essen hat jedoch noch ein Spiel mehr zu absolvieren. Dahinter tut sich bereits eine Lücke von fünf Punkten auf. Nach dem Remis zwischen Oberhausen und Wuppertal konnte sich Fortuna Köln auf den dritten Platz schieben.

Die weiteren Partien des 31. Spieltags im Überblick:

Borussia Mönchengladbach II - FC Wegberg Beeck 0:1 (0:0)

Bonner SC - Sportfreunde Lotte 0:2 (0:1)

KFC Uerdingen - SV Straelen 4:1 (1:0)

SV Lippstadt - Fortuna Köln 0:2 (0:0)

1. FC Köln II - Rot Weiss Ahlen 6:1 (2:0)

Quelle: jha