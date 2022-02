Sportrechtler zu Spielabbruch in Essen: Wertung pro Münster wahrscheinlich

Es war ein würdiger Rahmen für das Spitzenspiel in der Regionalliga West: 10.000 Zuschauer verfolgten am Sonntag die Partie zwischen Spitzenreiter Rot-Weiss Essen und Verfolger Preußen Münster im Essener Stadion an der Hafenstraße. Das Ende des Spiels war allerdings ein unwürdiges. Denn nachdem ein Böller aus der Essener Fankurve neben den Ersatzspielern der Münsteraner explodierte, wurde das Spiel in der 74. Minute beim Stand von 1:1 erst unter- und dann abgebrochen.

Münsters Marvin Thiel erlitt ein Knalltrauma, Jannick Borgmann erlitt einen Schock. Beide Vereine verständigten sich gemeinsam mit dem Schiedsrichter Christian Scheper schließlich auf einen Abbruch. Beide Spieler fehlten auch am Montag im Training der Münsteraner. Betroffen ist zudem ein Athletiktrainer, hieß es in einer Vereinsmitteilung am Montag. Wie lange die Betroffenen ausfallen werden, teilte der Verein nicht mit.