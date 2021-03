RWE-Rückstand auf Borussia Dortmund II wächst

Ausgerechnet der Lokalrivale hat den Essenern, die so sehr vom Aufstieg in die Drittklassigkeit träumen, nun den nächsten Nackenschlag im Rennen mit der Zweitvertretung von Borussia Dortmund versetzt. Nach drei Auswärtsniederlagen hintereinander blieb RWE in Oberhausen erneut ohne Sieg und hat nach dem 32. Spieltag bereits neun Punkte Rückstand auf den Spitzenreiter Borussia Dortmund II. Allerdings hat RWE (29 Spiele) eine Partie weniger absolviert als der BVB (30).

"Das ist schon bitter gelaufen für uns. Es tut natürlich richtig weh" , meinte RWE-Abwehrspieler Felix Herzenbruch. Die Essener, die ein Spiel weniger absolviert haben und in der gesamten Hinrunde ohne Niederlage geblieben waren, lassen seit einigen Wochen die Konstanz vermissen. In den bisher neun absolvierten Rückrundenpartien holte das Neidhart-Team nur zwölf Punkte. " Keine Frage, ein dreckiges 1:0 hätte uns gut getan, um die Auswärtsserie zu brechen ", sagte der RWE-Trainer.

Dortmund-Spieler Pfanne: "Haben dreckig gewonnen"

Der Tabellenerste BVB kassierte seine bislang einzige Saisonniederlage am 25. November 2020 (1:2 gegen SV Rödinghausen) und punktete seitdem regelmäßig. "Wir haben die Null gehalten und dreckig gewonnen. Das ist geil, wir sind unheimlich stolz" , kommentierte der Dortmunder Spieler Franz Pfanne den knappen 1:0 (1:0)-Sieg bei Fortuna Düsseldorf II.

Video starten, abbrechen mit Escape No Sports!? Folge 32 - RWE und der Ärger im Aufstiegsrennen. sport inside. . 08:30 Min. . Verfügbar bis 24.03.2022. WDR. Von Marc Schlömer.

dpa/red | Stand: 28.03.2021, 10:40