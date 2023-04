Auch wenn die Heimspiele gegen die Münsteraner immer mit besonderen Herausforderungen verbunden sind, wird man den Ligaprimus vermissen. Ludger Triphaus, Präsident des 1. FC Bocholt sieht die Preußen als " Segen für die Regionalliga ".

Spiele gegen Preußen ein "Highlight der Saison"

Stefan Jaeckel, 2. Vorsitzender des Aufsteigers Kaan-Marienborn, bestätigt dies: " Die Spiele gegen Top-Teams wie Münster, die extrem viele Zuschauer mitbringen, sind für uns natürlich ein Highlight in der Saison. " Allerdings müsste der Tabellenfünfte so oder so auf dieses Highlight verzichten, da der 1. FC Kaan-Marienborn bereits seinen Rückzug aus der Liga angekündigt hat. Die Regionalliga-Auflagen seien " nicht mehr erfüllbar ".

Sowohl die sportliche Qualität als auch die Attraktivität eines Vereins wie Preußen Münster sind ein Segen für die Regionalliga. Ludger Triphaus, Präsident des 1. FC Bocholt

Für die künftigen Regionalligisten werden die Highlights jedoch weniger, wenn Vereine wie Münster aufsteigen. Nach dem schmerzlichen Saisonfinale der vergangenen Saison, in der die Preußen die Tabellenführung erst am vorletzten Spieltag an Rot-Weiss Essen abgaben, sieht dieses Jahr alles nach Aufstieg aus.