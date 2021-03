Jedoch schon beim ersten Spiel im Jahr 2021 deutete sich an, dass es schwierig werden könnte für die Essener. Beim SC Wiedenbrück mühte sich das Team von Trainer Christian Niedhart zu einem 0:0. Es folgten dann zwar Siege gegen den Bonner SC (2:0) und im Pokal gegen Leverkusen (2:1 n.V. ), doch seitdem geht es bergab.

Anschluss an die Spitze verloren

Von den sieben folgenden Pflichtspielen verlor RWE vier, ist im Pokal ausgeschieden und hat nun in der Liga sieben Punkte Rückstand auf den Tabellenführer Borussia Dortmund II. Und während Essen mittlerweile häufig strauchelt, marschiert Dortmunds Zweitvertretung Richtung Aufstieg, hat in diesem Jahr 21 von 27 möglichen Punkten geholt.

Nach dem 1:2 von RWE am Mittwoch beim Tabellenletzten Rot-Weiss Ahlen deutet nun vieles darauf hin, dass der Zweikampf an der Spitze schnell entschieden sein könnte. Und Essen droht ein weiteres Jahr bei den Amateuren. Der Traum von der Rückkehr ins Profigeschäft muss wahrscheinlich noch mindestens zwölf Monate weitergeträumt werden.

Essen derzeit weit weg von einer Spitzenmannschaft

" Wir wurden mit ganz einfachen Mitteln besiegt und hatten zu wenig Ideen ", fasste Torhüter Daniel Davari die Niederlage in Ahlen zusammen und beschrieb damit auch, dass RWE aktuell weit vom Niveau eines möglichen Aufsteigers entfernt ist. Daher fordert er: " Wir müssen wieder so auftreten wie in der Hinrunde ."

Am Samstag ist Essen im Derby bei Rot-Weiß Oberhausen schon in der Pflicht, wieder auf den richtigen Weg zurückzukehren. RWE kann sich keine Ausrutscher mehr leisten. Ansonsten spielt der Tradionsverein auch in der nächsten Saison nicht bei den Profis.

Stand: 25.03.2021, 11:14