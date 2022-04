Entscheidung über RWE-Einspruch noch nicht gefällt

Mit einem Sieg in Lotte am Freitag würde Essen die Spitze vorerst erobern und Druck auf Münster ausüben. Denn nach Oberhausen wird es nicht viel einfacher für Münster: Nach der Partie gegen den Vorletzten Uerdingen warten noch der Achte Wiedenbrück sowie die siebtplatzierte Reserve vom 1. FC Köln.

Es ist sowieso alles wichtig in diesem Rennen um die 3. Liga: Fans, Form oder auch der grüne Tisch. Denn neben den sportlichen Begegnungen steht auch noch der Einspruch von RWE gegen das für Münster gewertete direkte Duell, welches bei 1:1 aufgrund eines Böllerwurfs abgebrochen wurde, aus. Die Verhandlung geht am Donnerstag (21.04.2022) in die zweite Runde. Erwartet wird jedoch eine Bestätigung der drei Zähler für Preußen.