Fortuna-Trainer Alexander Ende zeigte sich nun aber auch zufrieden mit dem einen Zähler, der die Kölner so gerade noch im engen Aufstiegsrennen hält: "Im Endeffekt haben wir uns gegen einen Top-Favoriten ein 3:3 erkämpft."

Er fügte an: "Du hoffst, deine Mannschaft in dieser Phase der Saison in der besten Verfassung zu haben." Man habe einfach gemerkt, dass Fortuna zuvor drei Spiele nicht gewonnen habe. Klar ist: Es geht in die Crunchtime.

Unterschiedlich viele Spiele für Traditionsklubs zu absolvieren

Eine Crunchtime mit unterschiedlichen Voraussetzungen. Denn auch aufgrund der Corona-Pandemie kam es zu kurzfristigen Holprigkeiten im Spielplan und mehreren Absagen, sodass die Top-Klubs nun verschieden lange Restprogramme haben.

So haben Tabellenführer SC Preußen Münster (61 Punkte) und der Wuppertaler SV (56) schon 28 Spiele absolviert, während Rot-Weiss Essen (60) immer noch zwei Partien nachzuholen und damit alle Trümpfe in der Hand hat. Fortuna Köln (57) hat erst 27 Spiele auf dem Konto. In der laufenden Saison mit 20 Mannschaften gibt es 38 Spieltage.

Wuppertaler SV: Aufstieg war nie das Ziel

Dass zehn ausstehende Partien für den WSV aber reichen könnten, um einen möglichen Zehn-Punkte-Rückstand auf RWE gutzumachen, glaubt Wuppertal-Trainer Björn Mehnert nicht mehr so recht.

Nach dem enttäuschenden 0:3 gegen den Bonner SC am Mittwochabend erklärte er gegenüber "RevierSport": "In Wuppertal hat keiner den Aufstieg als Ziel ausgerufen." Und verwies auf das Favoriten-Trio: "Wenn wir uns anschauen, was Fortuna Köln, Rot-Weiss Essen und auch Preußen Münster für Möglichkeiten haben und das mit unseren vergleichen, erklärt das alles."

Wird der Essener Böllerwurf zum Zünglein an der Waage?

Doch nicht nur auf dem Platz wird zumindest unter den drei Favoriten noch verbissen um den einzigen Aufstiegsplatz der 4. Liga gestritten. Auch vor Gericht, am "grünen Tisch", wird gekämpft.