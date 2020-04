Wie geht es weiter in der Regionalliga West?

Die Entscheidung von Bund und Ländern, Großveranstaltungen aufgrund der Corona-Krise bis mindestens zum 31. August zu verbieten, betrifft auch die Regionalliga West. Mitte März hatten sich der Westdeutsche Fußballverband (WDFV) und die Vereinsvertreter der Regionalliga West im Rahmen einer Telefonkonferenz auf eine Aussetzung des Spielbetriebs bis zum 19. April geeinigt. Für die kommende Woche ist eine erneute Konferenz geplant. Ob es dabei bleibt und was dann entschieden wird, ist nach Verbandsangaben aktuell unklar.

Klubs in finanziellen Nöten