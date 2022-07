Auch alte Hasen des Fußball-Trainergeschäfts können noch Vorfreude empfinden wie kleine Kinder. So zum Beispiel Mike Terranova (45 Jahre) und Fuat Kilic (49). Denn für die Trainer von Rot-Weiß Oberhausen und Alemannia Aachen, die sich schon lange kennen und schätzen, steht mit dem Flutlicht-Eröffnungsspiel der Regionalliga West am Freitag (19.30 Uhr) im Stadion Niederrhein ein Highlight an.