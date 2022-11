RWO-Torjäger Kreyer nach Rot-Sperre zurück

Ähnlich erging es dem kommenden Gegner Rot-Weiß Oberhausen. In letzten drei Liga-Spielen erzielte RWO nie mehr als einen Treffer. "Oberhausen hat es nicht geschafft, Sven Kreyer zu ersetzen" sagt Hohl. Der Oberhausener Torjäger, der in dieser Saison in 13 Spielen zehn Treffer erzielte, musste in den letzten beiden Partien aufgrund einer Rot-Sperre zuschauen. Gegen die Alemannia ist Kreyer wieder mit dabei.

Für Alemannia Aachen ist es das vorletzte Spiel in diesem Jahr, das letzte auf dem heimischen Tivoli. Den Abschluss macht Aachen am 03. Dezember beim 1. FC Düren. Beide Spiele seien laut Hohl " extrem wichtig, um auch mit einem guten Gefühl in die Winterpause zu gehen. Wir wollen uns oben festsetzen ."

Quelle: jha