Am vergangenen Donnerstag hatte der Club aus dem Kreis Herford die Trennung vom bisherigen Cheftrainer Enrico Maaßen bekanntgegeben. Der SVR hatte trotz Tabellenführung in der Regionalliga West keine Lizenz für die 3. Liga beantragt. Deswegen habe man "gemeinsam den Entschluss gefasst, dass es für beide Seiten sinnvoller ist, dass jeder seinen eigenen Weg in der künftigen sportlichen Ausrichtung geht", sagte Maaßen.

Stand: 28.04.2020, 09:56