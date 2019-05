Laut Rahmenterminplan geht es zwischen dem 26. und 28. Juli in die neue Spielzeit. Der letzte Spieltag soll am 16. Mai über die Bühne. Anders als in dieser Saison muss der Meister noch durch eine Playoff-Runde gegen den Ersten der Nordost-Gruppe, um in die 3. Liga zu kommen.

Aufstockung nach "Doppel-Abstieg"

Durch den Drittliga-Abstieg von Fortuna Köln und der Sportfreunde Lotte wird die Regionalliga West auf 19 Teams aufgestockt - es sei denn, einer der aktuell eingeplanten Klubs kommt noch in Lizenzprobleme. Dann könnte sich die Anzahl wieder auf 18 "normalisieren".

Mit dem VfB Homberg (Oberliga Niederrhein) sowie FC Schalke 04 II und dem TuS Haltern (Oberliga Westfalen) stehen bereits drei der vier Aufsteiger in die Regionalliga fest. Allerdings hat Haltern noch das Problem, über kein Regionalliga-taugliches Stadion zu verfügen. Mit einer Sondergenehmigung soll zumindest die Debüt-Saison über die Bühne gehen.

Letzte Entscheidung am Mittelrhein

Den letzten freien Platz belegt noch ein Team aus der Mittelrheinliga. Dort kämpfen noch der SV Wegberg-Beeck und der SV Bergisch Gladbach um die Rückkehr in die 3. Liga. Beide haben die Lizenz für die kommende Regionalliga-Saison beantragt.