Regionalliga West - Liga zwischen den Welten

Sonderfall: Sicherheitsbedenken der Behörden

Genau so würde es der TuS Bövinghausen bei einem Aufstieg in die Regionalliga handhaben. Das eigene Stadion reicht nicht aus, daher zöge er in der vierthöchsten Spielklasse ins benachbarte Hagen um. Dort steht das Ischelandstadion zur Verfügung. Die Verantwortlichen lobten die Verhandlungen über den Spielort: "Das ging super schnell mit der Stadt Hagen. Da hat die Verwaltung funktioniert, wie es ideal ist. Schnell, aufgeschlossen und unbürokratisch."

Es gibt übrigens einen Fall, bei dem ein Ausweichen trotz der Auflagen nötig würde: Wenn die Behörden dies aus Sicherheitsbedenken - beispielsweise bei zu hohem Fanaufkommen der Gäste - festlegen würden. "Dann muss im Einzelfall der Standort gewechselt werden" , weist man beim Oberligisten ASC Dortmund auf den Sonderfall hin.

Lizenzfrist endet am 31. März

Bisher hat außer Kaan-Marienborn noch kein Verein angekündigt, die vierte Liga verlassen zu wollen. Auch die aufstiegsberechtigten Kandidaten aus der Oberliga wollen die Lizenz beantragen. Fast alle wollen zudem ihre eigenen Heimspielstätten aufrüsten oder besitzen bereits welche, die ausreichen. So lässt beispielsweise Oberligist Westfalia Rhynern, gleichzeitig Aufstiegskandidat, verlauten: "Wir sind bestens ausgestattet mit dem Westfalia-Sportpark. Ende März reichen wir alles ein."

Neubau des Westfalia-Sportparks in Rhynern

Noch haben die Klubs Zeit für die Lizenzbeantragung. Am 31. März endet die Frist beim Verband. Erst dann wird klar sein, ob die verschärften Auflagen zu mehr Problemen in der Liga führen oder ob sie ein notwendiger und akzeptierter Schritt in Richtung Professionalisierung sind.