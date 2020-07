Fußball-Regionalligist Preußen Münster bekommt zwei neue Trainingsplätze in der Nähe des eigenen Stadions. Die Stadt Münster veröffentlichte am Freitag (24.07.2020) eine Ausschreibung für das Projekt.

Die ausgeschriebenen Arbeiten zur Einrichtung der Baustelle sollen demnach Ende September beginnen. Wann die Trainingsplätze letztendlich fertiggestellt werden, ist offen. Mitte Mai hatte der zuständige Ausschuss der Stadt den Bau beschlossen.

Nutzung für Nachwuchsleistungszentrum

Die beiden Trainingsplätze entstehen entlang der Hammer Straße, südlich des Preußenstadions. Es handele sich um einen Kunst- und um einen Naturrasenplatz, hieß es. Die Plätze seien "eine wichtige Voraussetzung für die Implementierung eines Nachwuchsleistungszentrums im Schatten des Preußenstadions", heißt es in einer Mitteilung des Vereins, der Anfang Juli nach neun Jahren Drittklassigkeit wieder aus dem Profifußball abgestiegen war.

Stadion soll trotz Abstieg saniert werden

Ein anderes Bauprojekt ist schon seit Jahren ein großes Thema in Münster: die Sanierung des maroden Preußenstadions. Das Projekt steht auch nach Münsters Abstieg aus dem Profifußball in die Regionalliga nicht zur Debatte. 40 Millionen Euro will die Stadt in die Sanierung des städtischen Stadions investieren.

Video starten, abbrechen mit Escape Was bedeutet der Abstieg für Stadionpläne in Münster? . Lokalzeit Münsterland. . 02:27 Min. . Verfügbar bis 02.07.2021. WDR. Von Elena Burgwedel.

Stand: 25.07.2020, 12:18