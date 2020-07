Peter Niemeyer neuer Sportdirektor bei Preußen Münster

Während die Abstiegssaison für Preußen Münster rein gerichtlich betrachtet vielleicht noch in die Verlängerung geht, plant der Klub personell bereits für die kommende Saison. Am Samstag (18.07.2020) hat der Drittliga-Absteiger den ehemaligen Bundesliga-Profi Peter Niemeyer als neuen Sportdirektor vorgestellt.

Der langjährige Hertha-Profi tritt bei den Westfalen die Nachfolge von Malte Metzelder an, von dem sich die Preußen Anfang Juli getrennt hatten. Niemeyer erhält in Münster einen Dreijahresvertrag und soll den Neuanfang in der Regionalliga West vorantreiben. Zuletzt war er als Assistenztrainer beim niederländischen Erstligisten Twente Enschede tätig, wo er auch seine Karriere als Spieler begonnen hatte.