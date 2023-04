Preußen Münster - alles angerichtet für die große Fete

Rund 317.000 Einwohner stark ist die westfälische Großstadt Münster - wie viele davon am Samstag beim Spiel Preußen Münster gegen Fortuna Düsseldorf II über diverse Wege mitfiebern werden, ist nicht nachzuvollziehen. Gleichwohl: Man darf von vielen ausgehen. Denn am Samstag (22.04.2023) gegen die Reserve von Fortuna Düsseldorf könnte es endlich so weit sein - Preußen Münster hat die Möglichkeit, in die 3. Liga aufsteigen und in den deutschen Profifußball zurückzukehren.

Preußen für Aufstieg gut vorbereitet

Noch laufen die Planungen im Konjunktiv, denn die Partie Düsseldorf muss noch gespielt werden. Dennoch scheint dieses Jahr endlich Münsters Jahr zu sein. Vier Spieltage vor Schluss liegt der SCP unangefochten an der Spitze. Neun Punkte beträgt der Vorsprung auf den Zweitplatzierten aus Mönchengladbach. Ein Sieg gegen Fortuna Düsseldorf II würde definitiv den Gang nach oben bedeuten.