Landespokale: Sportliche Entscheidung im Herbst geplant

Die Pokalwettbewerbe der Landesverbände sollen auf sportlichem Weg entschieden werden - sowohl in Westfalen als auch am Nieder- und Mittelrhein müssen noch die Vorschlussrunde und das Finale absolviert werden. Der Plan sieht vor, die Spiele im September anzusetzen.

Möglich wird das vor allem durch die Verschiebung der ersten DFB -Pokal-Runde in den Oktober - die Sieger der Landespokale ziehen in diesen ein. Der Vorsitzende des Westfalen-Halbfinalisten RSV Meinerzhagen, Dirk Rebein, spricht im WDR -Gespräch am Mittwoch (20.05.2020) aus, was für alle gilt: "Der Traum DFB-Pokal lebt natürlich. Das wäre eine ganz große Möglichkeit, sich auf einer tollen Bühne zu präsentieren."

In Westfalen mit Zuschauern?

In Westfalen heißt der große Favorit SV Rödinghausen, der seinen Titel verteidigen will. Der Regionalliga-Spitzenreiter ist im Westfalen-Pokal der einzige Klub aus der höchsten westdeutschen Spielklasse. Antreten muss er eben beim RSV Meinerzhagen. Der hat mit den Sportfreunden Lotte und Drittliga-Aufstiegsaspirant SC Verl bereits zwei klassenhöhere Teams ausgeschaltet.

Gespielt werden soll übrigens möglichst mit Zuschauern. "Deswegen wurde der Termin bewusst weit nach hinten gelegt, mit Abstand kriegen wir trotzdem 800 ins Stadion" , erläutert Rebein.

Video starten, abbrechen mit Escape Werden die Amateurwettbewerbe abgesagt? Ein Blick in die Regionen. Sportschau. . 05:33 Min. . Verfügbar bis 25.04.2021. Das Erste.