Damit löste der als letzter verbliebener Regionalligist des Wettbewerbs klare Favorit das Ticket für den Finaltag der Amateure am kommenden Samstag (live im Ersten). RWE behielt in Velbert auf Kunstrasen mit 2:0 (0:0) die Oberhand. Die Tore für RWE erzielten Joshua Endres (46. Spielminute) und Simon Engelmann (83).

RWE zunächst mit Mühe gegen engagierten TVD

Der West-Regionalligist musste sich zunächst auf die bissigen Velberter einstellen und ein wenig sortieren. Zwingende Torraumszenen waren in der ersten halben Stunde Mangelware, allerdings übernahm Essen zunehmend die Spielkontrolle. RWE-Torhüter Jakob Golz, Sohn von Ex-Bundesliga-Torwart Richard Golz, parierte in Spielminute 40 einen direkten Freistoß von Velberts Alexander Fagasinski stark. Endres vergab kurz vor dem Halbzeitpfiff eine Großchance für Essen (44.).

Endres sorgt für Blitzstart in Hälfte zwei

RWE gelang dann der Traumstart in den zweiten Durchgang: Endres machte es diesmal besser und netzte unbedrängt zum 1:0 für Rot-Weiss ein, Velbert war überrumpelt. Simon Engelmann, der in der aktuellen Transferperiode vom SV Rödinghausen an die Hafenstraße gewechselt war, sorgte in der Schlussphase nach Vorlage von Sandro Plechaty mit seinem ersten Treffer im ersten Pflichtspiel noch für den 2:0-Endstand.

Finaltag der Amateure: Wer darf gegen Bielefeld ran?

Im Niederrheinpokal-Finale am Samstag (14.45 Uhr) hat das Team von Trainer Christian Neidhart nun ein Heimspiel: Die Partie am Finaltag der Amateure (live im Ersten) wird im Essener Stadion ausgetragen. Zwischen RWE und dem Sieger des anderen Halbfinals zwischen dem 1. FC Kleve und dem 1. FC Bocholt (noch nicht beendet) wird dann entschieden, wer in der ersten Runde des DFB-Pokals gegen Bundesliga-Aufsteiger Arminia Bielefeld antreten darf.