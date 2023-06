Engelmann schockt Oberhausen

Nach der Halbzeitpause war Essen besser im Spiel und nutzte seine erste ernst zu nehmende Chance eiskalt. Eine präzise Flanke von Sandro Plechaty landete genau auf dem Kopf von Torjäger Engelmann (51.), der RWO-Torwart Daniel Davari keine Chance ließ.

Wenige Minuten später ergab sich für Essen eine fast identische Situation wie beim Führungstreffer. Wieder flankte Plechaty nach innen, doch dieses Mal setzte Torben Müsel (57.) den Kopfball knapp neben den Pfosten.

Entscheidung in der Nachspielzeit

Anschließend stand RWE sicher und ließ in der Defensive kaum etwas zu, RWO mangelte es aber auch an Durchschlagskraft in der Offensive. Zwei Minuten vor Schluss hatte Müsel (88.) die Chance zum 2:0, doch sein Schuss wurde im letzten Moment noch geblockt. Auf der Gegenseite musste RWE bei einem Kopfball von Jerome Propheter (90.) noch einmal zittern.

In der Nachspielzeit sorgte Essen für die Entscheidung. Nach einem Foul an Björn Rother trat Kefkir (90.+2) zum Elfmeter an und traf mit etwas Glück zum 2:0.