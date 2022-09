Im Stadion Niederrhein in Oberhausen klaffte die Stimmung in beiden Fanlagern am Freitagabend weit auseinander. Während sich die Spieler Rot-Weiß Oberhausen nach ihrem 2:1 (0:0)-Erfolg über Drittligist MSV Duisburg feiern ließen, gab es für die Gäste Pfiffe von den eigenen Anhängern. Nach zuvor drei Niederlagen in der 3. Liga war der MSV im Niederrheinpokal an einem Viertligisten gescheitert - zum dritten Mal in Serie.

"Wir hatten von Anfang an kein Selbstvertrauen. Erst nach dem 0:2 kam die Überzeugung zurück. Wir sind denkbar unzufrieden und enttäuscht", sagte Duisburgs Sport-Geschäftsführer Ralf Heskamp nach der Partie.