Aachen folgt Düren ins Finale um den Mittelrheinpokal

Regionalligist Alemannia Aachen hatte beim 2:1 am Sonntag gegen den klassentieferen FC Pesch allerdings mehr Mühe als gedacht. Den Siegtreffer für die Gäste erzielte Vincent Boesen, der auch schon zum 1:0 getroffen hatte, erst in der 83. Minute.

Zehn Minuten zuvor hatte Pascal David Tunou nach einer Ecke die Unordnung im Aachener Strafraum zum zwischenzeitlichen Pescher Ausgleich genutzt.

Video starten, abbrechen mit Escape Alemannia vor Halbfinale im Mittelrheinpokal. Lokalzeit aus Aachen. . Verfügbar bis 21.08.2020. WDR. Von Richard Derichs.

Finalgegner ist der 1. FC Düren

Bereits am Samstag war der 1. FC Düren ins Finale eingezogen. Im Derby bezwang Düren den Oberliga-Konkurrenten Viktoria Arnoldsweiler mit 2:0 (1:0). Marc Brasnic (7.) und Gjorgij Antoski (70.) erzielten die Treffer.

Das Endspiel steigt dann im Rahmen des Finaltags der Amateure am 22. August (Live in der Sportschau und bei sportschau.de). Der Pokalsieger trifft in der 1. Runde des DFB-Pokals auf den FC Bayern München.