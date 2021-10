"Der Gegner war überfordert"

Stürmer Simon Engelmann traf ebenfalls drei Mal in einem historischen Spiel. Noch nie zuvor hatte eine Mannschaft in der Regionalliga West höher gewonnen. Für RWE war es gleichzeitig der höchste Sieg der Vereinsgeschichte. "Der Gegner war überfordert und wir haben es souverän sowie konzentriert gespielt – wir waren in allen Belangen überlegen. Persönlich nehme ich natürlich die drei Tore gerne mit" , sagte Engelmann.

"Man hat den Jungs angemerkt, dass sie über 90 Minuten Bock hatten Tore zu schießen" , sagte RWE-Trainer Christian Neidhart. "Ich hatte vor vor dem Spiel großen Respekt, weil solch eine Tabellenkonstellation oft als eindeutig interpretiert wird, im Spielverlauf war ich dann deutlich ruhiger."

RWE drei Punkte vor Wuppertal

Die Essener bauten durch den Sieg ihre Führung an der Tabellenspitze aus und stehen mit 25 Punkten nun drei Punkte vor dem Wuppertaler SV, der am Frietag nicht über ein 2:2 gegen den SV Lippstadt hinaus kam. Für RWE war es gleichzeitig das neunte Spiel in Folge ohne Niederlage.