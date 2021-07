KFC Uerdingen - Neustart mit "1.000 Baustellen"

Seit Ende Juni hat der KFC Uerdingen einen neuen Vorstand. Ein Quartett bestehend aus dem luxemburgischen Geschäftsmann Damien Raths als Vorsitzenden sowie den drei Krefelder Geschäftsleuten Andreas Scholten, Christoph Lenz und Sven Hartmann soll den Verein beim Neustart in der Regionalliga anführen. Eine schwere Aufgabe.

"Stimmung ist positiv"

In einem am Sonntag veröffentlichten Interview auf der Vereinshomepage hat sich der 35-jährige Raths zum Stand der Dinge geäußert. "Wir vier haben seit Dienstag quasi Tag und Nacht an der Zukunft des KFC gearbeitet" , so Raths: "Wir arbeiten gefühlt gleichzeitig an 1.000 Baustellen und führen sehr viele Gespräche." Dennoch sei die "Stimmung positiv und die Personen und Institutionen, mit denen wir bislang gesprochen haben, sind hilfsbereit" , sagte Raths. Der ehemalige luxemburgische U-Nationalspieler ist neben seiner neuen Aufgabe in Uerdingen Vorsitzender des FC Avenir Beggen, einem luxemburgischen Erstligisten.

Kein Sponsor, keine Mannschaft

Trotz der positiven Stimmung sei die Situation beim KFC gefährlich. "Der Schuldenberg ist groß, wir haben keinen Sponsor und keine Mannschaft. Dazu kommt, dass die Insolvenz der KFC Uerdingen GmbH auch den Stammverein massiv beeinträchtigt" , erklärte Raths. Deshalb sei es die erste Aufgabe, "wirtschaftliche Handlungsfähigkeit herzustellen" . Erst dann könne der Verein Verträge jeglicher Art abschließen.