Entsprechende Berichte bestätigte der Vereinsvorsitzende Ajan Dzaferoski dem SID am Montag (03.04.2023). "Wir mussten die Reißleine ziehen, es muss eine Wende her" , sagte Dzaferoski. Bei einem 3:7 gegen die SG Finnentrop-Bamenohl am Sonntag hatte Großkreutz als Spielertrainer wegen einer Beleidigung die Rote Karte gesehen.

Am Montag erfolgte dann die Ablösung des Trainerteams, weil das Saisonziel akut in Gefahr geraten ist. Laut Dzaferoski spielte der Platzverweis dabei keine Rolle.

Großkreutz-Team tritt im Aufstiegsrennen auf der Stelle

Der TuS liegt in der Oberliga Westfalen punktgleich mit einem Aufstiegsrang, hat aber keines seiner vergangenen fünf Spiele gewonnen.

Großkreutz (34 Jahre), deutscher Weltmeister von 2014, will der Mannschaft als Spieler weiter zur Verfügung stehen: "Natürlich werde ich weitermachen und die Saison vernünftig zu Ende bringen." Das bestätigte auch der Verein.

Quelle: sid/red