Das Ergebnis war eindeutig: 93,1 Prozent der Vereine im Fußballverband Niederrhein (FNV) hat sich in einer Umfrage für einen Saisonabbruch entschieden. Der Verband folgte diesem Ergebnis. Die Online-Abstimmung, an der sich 601 von 761 befragten Vereinen beteiligten, endete am Freitagmittag (15.05.2020). Das FVN-Präsidium nahm in seiner Sitzung am selben Tag gemeinsam mit den Kreisvorsitzenden das Ergebnis der Vereinsabstimmung als Basis für seine Entscheidung, die Meisterschaftssaison 2019/2020 abzubrechen. Das teilte der FVN mit.

Das Präsidium beauftragte außerdem die spielleitenden Stellen damit, zeitnah Vorschläge für die Wertung der Spielklassen vorzulegen.

"Klares Votum"

"Zunächst möchte ich mich bei allen bedanken, die an diesem intensiven Dialog mit unseren Vereinen auf Kreis- und Verbandsebene aus unseren Gremien mitgewirkt haben" , sagte Verbandspräsident Peter Frymuth. "Wir haben ein klares Votum der Vereine und nun werden die spielleitenden Stellen zügig auf der Grundlage der Entscheidung der Vereine die weiteren Vorschläge erarbeiten. Der gesamte Ablauf der Information und Entscheidungsfindung ist ein sehr gutes Signal für das Zusammenspiel und die Zusammenarbeit mit den Vereinen in unserem Verbandsgebiet."

Die finalen Entscheidungen trifft ein außerordentlicher Verbandstag, der im Juni 2020 stattfinden soll. Die Saison ist im FVN-Verbandsgebiet seit dem 13. März für alle Teams unterbrochen.