Am 22. Spieltag der Regionalliga West haben sich die Favoriten keine Blöße gegeben. Rödinghausen, Oberhausen und Essen siegten - der Wuppertaler SV musste sich hingegen Borussia Dortmund II geschlagen geben.

Rödinghausen lässt RWE nicht heranrücken

Der SV Rödinghausen hatte am Samstagmittag (25.01.2020) auf den Sieg von Rot-Weiss Essen, das bereits am Freitagabend mit 1:0 bei der zweiten Mannschaft des 1. FC Köln gewonnen hatte, die passende Antwort parat. Der Spitzenreiter (47 Punkte) stellte den Sechs-Punkte-Vorsprung auf RWE durch den 2:1 (0:0)-Sieg gegen Tabellenschlusslicht Bergisch Gladbach wieder her.