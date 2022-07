Vorfreude auf Duelle gegen Münster und Oberhausen

Endlich - wie die Bocholter wohl sagen. Schon vor einem Jahr waren die "Schwatten" nämlich reif für die Regionalliga-Rückkehr. Corona und der Saisonabbruch machten damals einen Strich durch die Rechnung. Das ist vergessen, denn jetzt ist man wieder da und freut sich auf große regionale Duelle wie gegen Preußen Münster oder Rot-Weiß Oberhausen.

Bocholts sportlicher Leiter Marcus John

"Die Aufbruchstimmung in der Stadt und im Umfeld ist deutlich zu spüren" , sagt Marcus John, seit drei Monaten Sportlicher Leiter beim Klub, gegenüber dem WDR. So waren beispielsweise zum entscheidenden Aufstiegsspiel in der Oberliga Niederrhein gegen den TSV Meerbusch (5:0) Ende Mai mehr als 3.000 Zuschauer an den ehrwürdigen Bocholter Hünting gekommen.

Unterstützung mehrerer Unternehmen

Der sportliche Erfolg in Bocholt ist kein Zufallsprodukt. Schon in den vergangenen Jahren hat sich der Verein immer professioneller aufgestellt. Dabei hat der Klub nicht den einen großen Geldgeber in der Hinterhand, sondern mehrere Unternehmen taten sich zusammen, um den Bocholter Fußball zu unterstützen.