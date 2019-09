Lange Zeit knappes Spiel in Berghofen

Doch mehr als ein Pfostenschuss von Fridolina Rolfo (16.) und kurz darauf der Treffer von Pia-Sophie Wolter (16.) zum 0:1 sprang bis zur Pause nicht für den Bundesligisten heraus.

In Halbzeit zwei dasselbe Bild: Berghofen kämpfte, Wolfsburg machte wenig aus seinen Chancen. So blieb es bis zum Schluss spannend, ehe Lara Dickenmann eine Minute vor Schluss für die Entscheidung zugunsten der Wolfsburgerinnen sorgte. Auch für Borussia Bocholt kam des Aus gegen einen Bundesligisten. Der Regionalligist unterlag Turbine Potsdam mit 0:7 (0:3).

Video starten, abbrechen mit Escape DFB Pokal: Lisa Klemann und ihr "Spiel des Lebens". Sport im Westen. . 03:15 Min. . Verfügbar bis 06.09.2024. WDR.

Köln muss Rückstand drehen

Im Achtelfinale stehen dagegen die Bundesliga-Frauen des 1. FC Köln nach einem 3:1 (0:0) bei Holstein Kiel. Allerdings hatten auch die Kölnerinnen beim Nord-Regionalligist einiges an Arbeit zu verrichten. Nach einer torlosen ersten Hälfte ging der Außenseiter kurz nach der Pause in Führung (46. Minute).

Die glich Amber Barrett postwendend für die Gäste aus (47.). Nach einer Ampelkarte für die Gastgeberinnen brachte Sonja Giraud Köln in der Schlussphase in Führung (76.). Doch Holstein warf noch einmal alles nach vorne und sorgte vor 225 Zuschauern für eine turbulente Schlussphase, in der erneut Giraud nach einem Konter erst in der Nachspielzeit zum erlösenden 3:1 traf (90.+1).

Sonntag zwei NRW-Duelle

Sonntag kommt es in Runde zwei zu den beiden NRW-Duellen Borussia Mönchengladbach gegen Bayer 04 Leverkusen und Arminia Bielefeld gegen MSV Duisburg. Außerdem sind aus NRW die SGS Essen (beim SV Meppen) und der FSV Gütersloh (beim Hamburger SV) im Einsatz.

