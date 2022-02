Fortuna Köln spielt in der Regionalliga West eine starke Saison. In den ersten 20 Spielen sammelten die Südstädter 45 Punkte, kassierten gerade einmal zwölf Gegentore und nur eine einzige Niederlage. Dass es aktuell trotzdem nur für Rang vier reicht, liegt alleine daran, dass die Fortuna zwei Spiele weniger absolviert hat als die drei Teams vor ihr.

Die Kölner dürfen also mit Fug und Recht als einer der größten Aufstiegsaspiranten genannt werden. Von diesem Coup möchte Coach Alexander Ende aber noch nichts wissen. Wie in seinem Berufsstand so üblich flüchtet sich der 42-Jährige stattdessen in Floskeln. " Es sind noch 18 Begegnungen ", gibt der Trainer etwa zu bedenken. Man müsse " von Spiel zu Spiel " denken und " natürlich wollen alle Mannschaften, die dort oben zu finden sind, das Maximum aus der Saison rausholen ".

"Lieber Jäger als Gejagte"

Vielleicht wird Trainer Ende in seinen Aussagen etwas mutiger, wenn sein Team am Freitagabend das Verfolgerduell gegen den Wuppertaler SV gewinnt. Damit würden die Fortunen mit dem zweitplatzierten SC Preußen Münster gleichziehen. Andersrum würde eine Niederlage aber auch den Rückstand auf Spitzenreiter Rot-Weiss Essen weiter vergrößern.

Dennoch will man im Lager der Kölner nichts von Druck wissen. " Die Saison ist noch so lang ", sagte Stipe Batarilo. Der Mittelfeldspieler beherrscht die Klaviatur der Floskeln mindestens ebenso gut wie sein Trainer. Es nutze ja nichts immer nur auf Essen zu schauen. " Wenn wir unsere Spiele gewinnen, dann sieht das gut aus ", so Batarilo, der gegenüber "Reviersport" zu Protokoll gab, man sei ohnehin " lieber Jäger als Gejagte ".

Duell Dritter gegen Vierter