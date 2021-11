Das entschied das Präsidium des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) zusammen mit den Kreisvorsitzenden am Dienstagabend in einer Videokonferenz. "Die neue Coronaschutzverordnung des Landes Nordrhein-Westfalen (NRW), die am 24. November in Kraft tritt, lässt dies unter Wahrung der 2G-Regel zu" , heißt es in einer Pressemitteilung von Mittwoch.

A-/B-Jugend: Ligabetrieb bis Jahresende ausgesetzt

Eine Ausnahme bilden die Ligenspiele der A- und B- Junior:innen, die bis Jahresende ausgesetzt sind. Grund ist die Regel, dass die neue Verordnung auch Kinder und Jugendliche ab 16 Jahren betrifft. Der Trainings- und gegebenenfalls Freundschaftsspielbetrieb könne unter Wahrung der 2G-Regel fortgesetzt werden und solle insbesondere Mannschaften mit einer guten Impfquote nicht einschränken.

Eine Möglichkeit für Ligenspiele in diesen Altersklassen gibt es jedoch auch weiterhin: " Im beiderseitigen Einvernehmen können auch geplante Pflichtspiele zur Austragung kommen ", heißt es weiter. Damit trage man dem Umstand Rechnung, dass für diese Altersgruppen erst zu einem wesentlich späteren Zeitpunkt auf Grundlage der STIKO-Empfehlung eine Impfung möglich gewesen sei.

Möglichkeit für Geimpfte, ihrem Sport weiter nachzugehen

Auch die westfälische Leichtathletik wird ihren Trainings- und Wettkampfbetrieb angepasst an die neuen Regelungen weiter aufrechterhalten. " Nach Abwägung der Möglichkeiten haben wir uns dazu entschieden, den geimpften Spielerinnen und Spielern weiter die Möglichkeit zu geben, ihrem Sport nachzugehen ", wird FLVW-Präsident Gundolf Walaschewski zitiert.

Wie ist der Status der Festangestellten in den Vereinen?

" Es ist uns bewusst, wie groß die Herausforderung für die Vereine erneut bei der Umsetzung ist, gleichzeitig bietet es uns allen aber die Möglichkeit, die Saison fortzusetzen ", ergänzt Manfred Schnieders, im FLVW für den Amateurfußball verantwortlich. Klärungsbedarf gibt es noch bei der Frage: Fällt ein festangestellter Trainer oder eine Person in ähnlicher Funktion ebenfalls unter die 2G-Regelung, oder zählen hier die 3G-Bestimmungen am Arbeitsplatz?

" Das ist die Frage, die wir von vielen Vereinen bekommen ", sagt FLVW-Pressesprecherin Meike Ebbert im Gespräch mit dem WDR. Da die Angaben in der Schutzverordnung hier nicht eindeutig seien, habe man beim Landesportbund (LSB) um Klärung und Konkretisierung gebeten. Auch eine Tagung am Mittwochabend des Verbands-Fußball-Ausschusses des FlVW über eine Anpassung der besonderen Coronaregeln soll weiteren Aufschluss geben.

Regelungen auf der Verbandswebseite

Der Verband veröffentlichte auf seiner Webseite die Regelungen für den Amateursport. Dort heißt es: " 2G gilt für die Teilnehmenden und das Publikum beim Training und Wettkampf, sowie bei der außersportlichen Jugendarbeit. Hier fallen Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter genauso wie Fußballerinnen und Fußballer unter die 2G-Regel."

Außerdem: " 3G gilt für angestellte, selbstständige, ehrenamtliche und freiwillig Mitarbeitende auf der Platzanlage wie z. B. Platzwarte, Mitarbeitende im Kiosk o. ä. bei Sportveranstaltungen sowie durch das Bundesinfektionsschutzgesetz (...) für alle weiteren Arbeiten und Tätigkeiten im Verein."

Am Mittelrhein und Niederrhein loten die Fußballer aus

Die Fußballverbände Niederrhein (FVN) und Mittelrhein (FVM) sondieren noch die Lage. Der FVM teilte am Mittwoch auf seiner Homepage mit, dass Mitarbeiter:innen derzeit alle Detailfragen prüfen, " die sich aus der Auslegung der neuen Coronaschutzverordnung NRW für den Amateursport ergeben ". Diese wolle man dann mit dem Landessportund klären.

Der FVN hat sich auf seiner Homepage nicht direkt zur neuen Coronaschutzverordnung geäußert, aber ausgerechnet am Mittwoch das Ergebnis des Amateurfußball-Barometers - einer Umfrage zu Corona - veröffentlicht. An der Umfrage, die vom 17. bis 22. November vor der neuen Verordnung durchgeführt wurde, nahmen mehr als 6.200 Personen teil, die mehrheitlich gegen eine Aussetzung des Spielbetriebs (62 Prozent) und Trainingsbetriebs (75 Prozent) seien. Eine Mehrheit (68 Prozent) zeigte hingegen Verständnis für die Einstellung gesellschaftlicher Aktivitäten im Vereinsleben.

FLVW | Stand: 24.11.2021, 17:33