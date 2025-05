Nach dem Duisburger Führungstreffer entwickelte sich ein offenes Spiel. Zum Ende der ersten Halbzeit intensivierten die Essener ihre Angriffsbemühungen. Und kurz vor der Halbzeitpause gelang den Gästen der Ausgleich: Ein Flanke durch Ahmet Arslan von der rechten Angriffsseite flog hoch in den Strafraum - RWE-Mittelfeldspieler Klaus Gjasula köpfte den Ball wuchtig hinter die Linie des Duisburger Tores. MSV-Torhüter Maximilian Braune hatte den Ball nicht zu fassen bekommen.

Safi trifft zur Essener Führung

In der zweiten Halbzeit legte Essen direkt offensiv los. Nach mehreren erfolglosen Tor-Annäherungen gelang der Mannschaft von RWE-Trainer Uwe Koschinat in der 52. Minute der Führungstreffer: Eine Flanke durch Lucas Brumme von der linken Essener Angriffsseite kam zu Stürmer Ramien Safi, der per Kopf ins Tor traf (52.).

MSV-Trainer Dietmar Hirsch wechselte kurz darauf zwei Offensivspieler ein, Jan-Simon Symalla und Malek Fakhro (58.). Das Duisburger Team erhöhte den Druck auf die Essener, konnte in der Folge jedoch nur selten Torgefahr erzeugen. Ein Kopfball von MSV-Verteidiger Joshua Bitter in der 76. Minute verfehlte sein Ziel deutlich. Auf der Gegenseite verpasste RWE-Kapitän Michael Schultz bei einer Doppelchance den dritten Essener Treffer (83.).

In der spannenden und teilweise hitzigen Schlussphase drückte der MSV. In der fünften Minute der Nachspielzeit musste Schiedsrichter Martin Ulankiewicz, der nun seine Karriere als Referee beendet, eine Rudelbildung auflösen. Ein Treffer fiel nicht mehr.

Zwölfter Triumph für Essen

So triumphierten am Ende die Essener. Wie schon 2023 und 2024 gewann RWE den Niederrheinpokal. Insgesamt ist es für RWE der zwölfte Titel in dem Wettbewerb. "Es zeichnet diese Mannschaft aus, enge Spiele gewinnen zu können. Das war auch heute der Fall" , lobte RWE-Trainer Koschinat sein Team am ARD-Mikrofon.

MSV-Trainer Hirsch sprach von einem "geilen Pokal-Fight".

Wiedersehen in der kommenden Saison

Für beide Mannschaft war das Niederrheinpokal-Finale das letzte Pflichtspiel der Saison. In der kommenden Saison treffen die Erzrivalen in der 3. Liga wieder aufeinander. Der MSV hat in abgelaufenen Spielzeit der Regionalliga West den Aufstieg geschafft. Die Essener haben die Drittliga-Saison auf dem achten Tabellenplatz beendet.

