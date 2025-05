Viktoria Köln schenkt Trainer Janßen den Titel zum Abschied

Es war von Beginn an ein intensives Duell zwischen den zwei Drittligisten. Chancen aber waren zunächst Mangelware. Die Aachener standen hinten sicher, die Viktoria machte es ihnen allerdings auch nicht allzu schwer.

El-Faouzi bricht den Bann

Nach vorne tasteten sich die Schwarz-Gelben langsam weiter nach vorne, wurden mit zunehmender Spieldauer immer mutiger. Nach 22 Minuten gingen sie dann mit dem ersten strukturierten Angriff in Führung. Torschütze war Soufiane El-Faouzi, der einen Ball von Niklas Castelle direkt verwandelte.

Die Viktoria war zwar um eine Antwort bemüht, zeigte sich dabei aber wenig kreativ. Entweder versuchte sie es über Said El Mala auf links oder mit langen Bällen auf Lex Tyger Lobinger. Doch der Erfolg gab ihnen Recht, denn es war Lobinger, der nach 27 Minuten zum Ausgleich traf. Dabei profitierte er auch von einer der wenigen Aachener Unkonzentriertheiten in der Defensive.

Castelle stärkster Aachener

Aachen war durch das Gegentor aber keineswegs geschockt. Im Gegenteil. Angeführt vom starken Castelle arbeitete die Alemannia sofort an der erneuten Führung. Zweimal legte er für Lukas Scepanik auf. Der Mittelfeldspieler schoss jedoch erst drüber und scheiterte kurz darauf am stark reagierenden Viktoria-Keeper Dudu.

In der 42. Minute fiel dann aber doch noch das 2:1 für Aachen - und wieder leitete Castelle den Treffer ein. Er setzte sich auf dem Weg in den Strafraum gleich gegen mehrere Kölner durch und hatte dann auch noch das Auge für den mitgelaufenen Bentley Baxter Bahn. Der leitete weiter auf Gianluca Gaudino, der aus rund acht Metern zur erneuten Aachener Führung traf. Kurz danach war Halbzeitpause.

Viktoria nach der Pause deutlich verbessert

Beide Mannschaften zeigten sich hier sehr effektiv. Nach 50 MInuten war es einmal mehr die Viktoria, die das unter Beweis stellte. Sidny Lopes Cabral sorgte durch sein sehenswertes Freistoß-Tor für den erneuten Kölner Ausgleich. Nur drei Minuten später forderten die Rheinländer Elfmeter. Gaudino hatte El Mala durch einen Griff an die Schulter zu Fall gebracht. Die Pfeife des Unparteiischen blieb jedoch stumm.

Danach passierte längere Zeit nicht mehr viel. Erst nach 73 Minuten hatte Köln nochmal den Torschrei auf den Lippen. Der Treffer von El Mala wurde jedoch wegen Abseits zurecht nicht gegeben. Als es schon ein wenig nach Verlängerung roch, schaffte Viktoria doch noch das 3:2. Der sträflich allein gelassene Jonah Benedict Sticker traf per Flugkopfball und drehte damit die Partie endgültig.

Fünfter Titel für Janßen als als Viktoria-Coach

Bitter für die Alemannia, die hier vor der Rekordkulisse von 7.440 Zuschauern zweimal in Führung gelegen hatte. Doch letztlich waren es die Kölner, die den Pokal in die Höhe strecken durften. Für Janßen war es bereits der fünfte Titel als Viktoria-Coach im Mittelrheinpokal. So kann man sich verabschieden. Den Auftritt seiner Jungs in der ersten Runde des DFB-Pokals wird er jedoch nicht mehr verantworten.