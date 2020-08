Aachen drückt, trifft aber nicht

Auch nach der Pause blieb erstmal Düren das gefährlichere Team. Wipperfürth hatte in der 51. Minute die Chance zum 2:0, konnte Joshua Mroß im Aachener Tor aber nicht überwinden. Auf der anderen Seite hatte Alemannia-Kapitän Alexander Heinze eine Halbchance (53.).

Eine gute Möglichkeit zum Ausgleich hatte Kai Bösing mit einem abgefälschten Schuss, der nur knapp den Pfosten verfehlte (65.). Noch gefährlicher wurde es wenig später beim Versuch des eingewechselten Nils Blumberg, den Dürens Schlussmann Jackmuth glänzend parierte (70.). Die Alemannia machte weiter Druck, aber auch der Fünftligist aus Düren blieb bei Kontern gefährlich. Daniel Bleja verpasste die Entscheidung nur knapp (90.).

Aachen verpasst erneutes Duell mit Bayern

Der frühere Bundesligist aus Aachen verpasste damit sein bereits viertes Pokal-Duell mit dem FC Bayern. 2004 im Viertelfinale auf dem Weg ins Endspiel (2:1) und 2006 im Achtelfinale (4:2) warf die Alemannia den FC Bayern aus dem Wettbewerb, 2011 im Viertelfinale gab es ein 0:4. Für den neuen Alemannia-Trainer Stefan Vollmerhausen war es ein missglückter Einstand.

Bayern-Spiel in Düren oder München?

Düren, dessen Präsident Wolfgang Spelthahn glühender Bayern-Fan ist, empfängt nun am 11. September um 20.45 Uhr den Titelverteidiger. Das Spiel soll in der Westkampfbahn in Düren mit der ältesten Fußball-Holz-Tribüne Deutschlands ausgetragen werden. Einen Umzug in den rund 40 Kilometer entfernten Aachener Tivoli hatten die Dürener Verantwortlichen schon im Vorfeld ausgeschlossen. Möglich ist noch ein Tausch des Heimrechts mit dem FC Bayern, falls das Stadion die Vorgaben des Deutschen Fußball-Bunds nicht erfüllt.

bh | Stand: 22.08.2020, 18:36