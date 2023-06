SpVgg Erkenschwick - Westfalens Favoritenschreck vor der Krönung?

Es läuft in diesem Jahr bei der SpVgg Erkenschwick: Die Mannschaft ist in der Westfalenliga als Meister aufgestiegen. Am Samstag könnte das Team von Trainer Magnus Niemöller ihr Jahr mit dem Sieg im Westfalen-Pokal gegen den klassenhöheren FC Gütersloh (live am Samstag ab 14.15 Uhr im Stream bei sportschau.de) krönen.

Zudem würde sie damit in die erste DFB-Pokal-Hauptrunde einziehen. Ein Erfolg im Endspiel würde sich laut dem Vorsitzenden Olaf May nicht nur finanziell lohnen: "Das wäre das Highlight der letzten 30 Jahre."