1. FC Düren: Gecastete Spieler sollen direkt zum Einsatz kommen

Wer den Sprung ins Team schafft, will der Club bis Freitagmittag mitteilen, kündigte ein Vereinssprecher an. Bereits am Samstag sollen die gecasteten Spieler in einer gemischten Mannschaft mit Dürens U 23-Landesligateam gegen Spitzenreiter MSV Duisburg auflaufen.

Der Verein will trotz der Eröffnung eines Insolvenzverfahrens vor einigen Wochen den Spielbetrieb in der Regionalliga West fortsetzen. Allerdings fehlen nach der Kündigung des gesamten bisherigen Kaders die Spieler. Bei einer Insolvenz drohen ein Neun-Punkte-Abzug und damit der Abstieg.

Influencer initiiert Probetraining