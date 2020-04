Oberligisten sprechen sich für Saisonabbruch aus

Die Oberligisten der Landesverbände Westfalen und Niederrhein haben sich in Videokonferenzen für einen Saisonabbruch stark gemacht. Sowohl der Landesverband Niederrhein als auch Westfalen konferierten am Montag (20.04.2020) mit den Vereinen der angehörigen Oberligen, um über den weiteren Spielbetrieb der Spielzeit 2019/2020 zu sprechen. Aktuell ruht dieser aufgrund des Coronavirus bin zum 30. April. In der Konferenz machten sich die Klubs mehrheitlich für einen Saisonabbruch stark.

Mehrheit der FLVW-Klubs für Abbruch

Man wolle "Planungssicherheit" sagte Sebastian Kockmann vom FC Eintracht Rheine. "Der Schwebezustand ist schwer zu ertragen. Wir tragen daher jede Entscheidung mit" , erklärte er weiter. In einer vom Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen (FLVW) ausgeführten Umfrage sprachen sich 88 Prozent der angeschriebenen Vereine, die an der Umfrage des Verbandes teilgenommen haben, für eine sofortige Beendigung der aktuellen Spielzeit aus, teilte der Verband mit. Gegen eine Saisonverlängerung sprächen mögliche Härtefälle bei Transfers, Spielerverträge und Absprachen mit Sponsoren.

"Das Ergebnis der Befragung ist eindeutig. Die Fortführung der Saison wird von den Vereinen nicht befürwortet. Dies wird der Entscheidungsvorschlag des Verbands-Fußball-Ausschusses berücksichtigen" , sagte der für den Amateurfußball verantwortliche FLVW-Vizepräsident Manfred Schnieders. Wann eine entsprechende Entscheidung fallen wird, konnte Schnieders noch nicht sagern: "Fakt ist: Es gibt in den Statuten des DFB, WDFV und FLVW keine Abbruchszenarien. Wir möchten daher noch um Geduld bitten, bis der FLVW eine endgültige Entscheidung über eine Fortführung der Saison sowie die Wertung bei einem Abbruch vornimmt."

Aufstockung der Oberligen