Corona-Krise: RWO-Präsident Sommers fürchtet Insolvenzen

Der Präsident vom Fußball-Viertligisten Rot-Weiß Oberhausen, Hajo Sommers, rechnet mit schwerwiegenden Folgen aufgrund der Coronavirus-Krise. Sollte sich die Situation bis weit in den April fortsetzen, seien etliche unterklassige Clubs in ihrer Existenz bedroht - auch RWO .

Kein Überleben ohne Zuschauer-Einnahmen

" Ich weiß wirklich nicht, ob es für uns reicht ", sagte Sommers den Zeitungen der Funke Mediengruppe. " Wenn sich das bis Ende April fortsetzt, müssen 50 Prozent der West-Vereine in der Regionalliga in die Insolvenz gehen ", sagte der 61-Jährige und fügte hinzu: " Ein Verein in der Dritten Liga oder der Regionalliga kann ohne Zuschauer-Einnahmen nicht überleben. Es ist ein Hohn, wenn gesagt wird, dass Fernsehgelder in der Dritten das auffangen würden. "

Sommers rechnet nicht mit Fortsetzung der Saison

Problematisch sei zudem die Planung für die kommende Saison: " Jetzt müssten wir anfangen, Sponsoren für die nächste Spielzeit einzusammeln. Wir bräuchten Zusagen. Die bekommen wir aber nicht, weil unsere Sponsoren die gleichen Sorgen haben wie wir. "

Um die Verbreitung des Coronavirus zu verlangsamen, pausiert der Sport und damit auch der Fußball weitestgehend. Den Clubs fehlen damit eingeplante Einnahmen. " Bis zum 10. April hat der Verband abgesagt. Jeder weiß, dass die Ausfälle länger dauern. Und da machen wir uns doch nichts mehr vor: Die Saison ist beendet ", sagte Sommers weiter.

Stand: 16.03.2020, 21:40