Fünf bestätigte Corona-Fälle beim Bonner SC

Dies teilte der Klub am Samstag mit. Für die fünf positiv getesteten Personen sei eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet worden. Die übrigen getesteten Spieler, Trainer und Angestellten des Funktionsteams seien nach Absprache mit dem Gesundheitsamt zunächst bis Dienstag in häuslicher Isolation.

Nach einer weiteren Testreihe am kommenden Dienstag wird in Absprache mit dem Gesundheitsamt entschieden, ob und wie die zur Zeit abgebrochene Saisonvorbereitung wieder aufgenommen werden kann. "Damit ist die Vorbereitung auf die Anfang September beginnende Spielzeit zunächst einmal unterbrochen worden" , sagt BSC -Sportvorstand Stefan Krämer, "das trifft uns empfindlich. Aber vorrangig ist die Gesundheit von Spielern und direktem Umfeld."

Die geplanten Vorbereitungsspiele gegen den VfL Alfter am Samstag und am Sonntag gegen den FC Hennef mussten abgesagt werden. Auch das Trainingslager des BSC in Bonn wurde abgebrochen. Nachwuchsabteilung, Futsaler und die zweite Mannschaft des Bonner SC seien von den Corona-Fällen nicht betroffen.

Stand: 15.08.2020, 14:13