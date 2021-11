68:0 Tore: Ungeschlagene BVB-Fußballerinnen feiern Herbstmeisterschaft

" Ich habe nicht damit gerechnet, dass es so gut läuft, ohne Gegentor in allen Pflichtspielen ", erzählt Trainer Thomas Sulewski im Gespräch mit der Sportschau. Er arbeitet erst seit vier Monaten mit dem Team zusammen, das nun als ungeschlagener Herbstmeister in die Winterpause geht.

" Es macht Spaß, sich die Tabelle anzuschauen ", so Sulewski. " Das sollten wir aber nicht zu oft machen. Es zählt nur der Platz am Ende der Saison ." Das klare Ziel: der Aufstieg in die Bezirksliga.