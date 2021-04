"Bundesnotbremse": Abbruch im NRW-Amateurfußball wohl alternativlos

Die Zeit rennt davon

Von diesen 50 Prozent der Spiele sind jedoch zum Beispiel alle Oberligen weit entfernt. Sowohl am Niederrhein, am Mittelrhein und in Westfalen steht man in der höchsten Männer-Verbandsspielklasse bei rund 20 Prozent. Eine Verlängerung der Saison über den 30. Juni hinaus ist nicht möglich. Somit müssten in den nächsten elf Wochen in der Oberliga Niederrhein im Schnitt 13 Partien pro Woche ausgetragen werden, um auf 50 Prozent zu kommen. Am Mittelrhein müssten es rund elf Spiele in der Woche sein, am Mittelrhein sieben.

Allerdings ist eine Verlängerung des Lockdowns über den 18. April hinaus durch die "Bundesnotbremse" nur noch Formsache. Von der ohnehin eher hypothetischen Wiederaufnahme des Spielbetriebs abzuziehen wäre eine sportlich wie gesundheitlich ausreichende Vorbereitungszeit von vier Wochen, die etwa der FVN und FLVW ansetzen. Unklar ist auch noch, wie lange die "Bundesnotbremse" gelten wird.

Unplanbarkeit: Annullierung rückt näher

Die Tatsache, dass in NRW die durchschnittliche Wocheninzidenz bei 148,4 (Stand: Mittwoch, 14.04.2021) liegt und sich nur fünf kreisfreie Städte oder Landkreise knapp unter der Marke von 100 befinden, deutet außerdem darauf hin, dass eine geordnete Durchführung der Spiele bei steigendem Infektionsgeschehen jederzeit wieder zerschossen werden könnte. Planbar wäre wenig bis gar nichts.