Beide Treffer erzielte Annika Enderle (38./83.). Damit haben sich die BVB-Frauen erstmals überhaupt für den DFB-Pokal qualifiziert. Schon die Teilnahme am Landespokalfinale war eine Premiere für den im Frauenfußball aufstrebenden Club.

Beim BVB übernimmt jetzt ein Bundesligatrainer

Es war in dieser Saison das dritte Revierderby, nachdem beide Vereine bereits in der Westfalenliga zweimal aufeinandergetroffen waren. Das erste Spiel auf Schalke endete torlos, das zweite in Dortmund, auch schon vor 10.000 Zuschauern, gewann der BVB 2:1.

Dortmund steigt als Meister in die drittklassige Regionalliga West auf. Schalke bleibt als Zweiter in der Westfalenliga. Für Dortmunds Trainer Thomas Sulewski war es das letzte Spiel. Er ist mit den BVB-Frauen viermal nacheinander aufgestiegen und wird jetzt Nachwuchs-Koordinator. Als neuer Trainer kommt Markus Högner vom Bundesligisten SGS Essen.

