Der erste "Dreier" ist unter Dach und Fach: Mit dem 1:0-Sieg in Wattenscheid feierte Regionalliga-Neuling SV Bergisch Gladbach am Wochenende im dritten Spiel den ersten Saisonsieg. Schon am Dienstag (20.08.2019, 19.30 Uhr) geht es für das Team mit dem erst 27-jährigen Chefcoach Helge Hohl gegen einen Meisterschaftsfavoriten. Im Nachholspiel des 3. Spieltages empfangen die 09er den SV Rödinghausen.