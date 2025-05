Sportfreunde Siegen - ein Aufstieg als Startpunkt

Es ist endlich geschafft: Die Sportfreunde Siegen haben den Sprung zurück in die Viertklassigkeit des deutschen Fußballs geschafft. In der Oberliga Westfalen landeten sie als Meister vor der Zweitvertretung des VfL Bochum. Für die Siegener, die von vielen als "schlafender Riese" betrachtet werden, soll das den Weg zurück zu großen alten Zeiten werden. Jahrzehntelang waren die Siegerländer in der zweiten und dritten Liga beheimatet.

Ein Jahr Zweite Liga

Die Sportfreunde haben eine ruhmreiche Vergangenheit, waren mal dabei bei den ganz Großen der Fußballszene. In den 70er, 80er und 90er Jahren pendelte der Klub, zu dessen Heimspielen durchschnittlich rund 5.000 Zuschauer pilgerten, zwischen der 3. und 4. Liga, ehe in er Saison 2004/05 der große Coup gelang: Das Team um den jungen Torschützenkönig Patrick Helmes stieg in die 2. Liga auf.

Das Glück hate aber nur eine kurze Haltbarkeit, die Siegener stiegen trotz einiger Achtunsgerfolge gleich wieder ab. Und das alles hatte ein Nachsiel: Der Klub übernahm sich finanziell und musste im Mai 2008 Insolvenz anmelden. Es folgte ein beispielhafter Absturz - Querelen und hanebüchene Aktionen auf Vorstandebene brachten den Klub an den Rand des Abgrunds.

Nach 17 Jahren - das Tal scheint durchlaufen

Und erst jetzt - 17 Jahre später - scheint dieses Tal endlich durchlaufen zu sein. Als der Aufstieg feststand, versammelten sich spontan über 1.000 Fans in der Siegener Innenstadt, um das Team zu feiern. Mit Bengalos und allem Drum und Dran. "Es war wirklich ein Wahnsinn für uns, diesen Empfang zu erleben" , sagt Geschäftsführer Matthias Georg gegenüber dem "Kicker".

Georg ist seit April 2024 im Amt, unter seiner Führung wurden Weichen gestellt, die weit über das Sportliche hinausgehen: "Der Verein hat es geschafft, ein tiefes Vertrauen in der Region wiederherzustellen. Daran haben viele mitgewirkt."

Investitionen in die Infrastruktur

Neben der sportlichen Entwicklung, für die Trainer Thorsten Nehrbauer die Hauptverantwortung trägt, investierte der Verein in Steine: Die Haupttribüne des Leimbachstadions wurde renoviert, ein neues VIP-Gebäude mit Fanshop ist in Planung. Ebenso wie die Erweiterung des Spielertraktes.

Mittelfristig soll es dann gern zurückgehen in Liga drei, erst einmal aber steht die Stabilisierung in der Regionalliga West auf dem Plan - was schwer genug ist. Mit fünf bis sechs Neuzugängen planen die Sportfreunde - "gestandene Spieler mit Regionalliga-Erfahrung" sollen das laut Georg am besten sein.

Planungen laufen auf Hochtouren

Parallel zur Suche nach neuen Leuten wurden aber auch schon wichtige Absprachen mit vorhandenen Leistungsträgern getroffen. Leistungsträger wie Shaibou Oubeyapwa, Derrick Kyere, Cagatay Kader und André Dej bleiben den Siegenern über das Saisonende hinaus erhalten.

"Wir haben einen guten Plan und ein starkes Team. Ich finde es toll, wie die Fans uns jede Woche bejubeln und uns motivieren. Ich möchte dem Team auch kommende Saison helfen und gebe dafür in jedem Training und in jedem Spiel mein Bestes" , sagt etwa Flügelflitzer Derrick Kyere.

Fans und Verein - "ans Herz gewachsen"

Während sich die Verträge der beiden Spieler der Abteilung Attacke mit dem Aufstieg in die Regionalliga West automatisch verlängerten, wurden die Arbeitspapiere von Shaibou Oubeyapwa und André Dej erneuert.

Die beiden gestandenen Spieler sehen sich in der Pflicht, im kommenden Jahr ihre langjährige Erfahrung weiter zu teilen und als Führungspersönlichkeiten auf dem Platz voranzugehen. "Ich fühle mich pudelwohl, Region, Fans und Verein sind mir ans Herz gewachsen" , sagt Mittelfeldstratege Dej nach dem Trocknen der Tinte.

Georg: Wichtige Stützen, die erhalten bleiben

Ebenfalls vorangehen möchte Shaibou nach seiner ersten überaus erfolgreichen Halbserie - bis auf die Niederlage im Westfalenpokal-Halbfinale gegen Bielefeld ging Oubeyapwa nie als Verlierer vom Feld - bei den Sportfreunden: "Ich hatte letzten Herbst bei meiner Unterschrift ein gutes Bauchgefühl und habe es nach wie vor. Ich habe große Lust, weiter etwas zu bewegen und kann mich voll mit der Vision des Vereins identifizieren."

Video starten, abbrechen mit Escape Verbandspokalspiel Siegen gegen Bielefeld Lokalzeit Südwestfalen. . 14:22 Min. . Verfügbar bis 20.03.2027. WDR. Von Ulf Priester.

Der Flügelspieler kennt die Regionalliga West noch gut von den Stationen Oberhausen oder Münster, möchte wie André seine Erfahrung einbringen und weiter auf der Welle der Euphorie reiten: "Ich will als Führungsspieler mit Leistung vorangehen und mich mit dem Team in der Regionalliga etablieren. Der schlafende Riese ist erweckt worden, die ganze Region steht hinter uns."

"Kader nimmt Formen an"