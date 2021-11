So teilte der LSB Ausnahmen von 2G mit: "Teilnehmende an allen offiziellen Ligen und Wettkämpfen im Profi- und Amateursport in Sportarten, deren Fachverbände dem Landessportbund NRW oder einer Mitgliedsorganisation des DOSB angehören, unterliegen der 3G-Regelung." Die Zugehörigkeit zum LSB hatte in der Schutzverordnung ursprünglich keine Erwähnung als Ausnahmeberechtigung für 3G gefunden.

Weitere Ausnahmen für Kinder, Jugendliche und Übungsleitende

Schon bekannt war, dass Kinder und Jugendliche bis zum 16. Geburtstag von 2G ausgenommen sind. Dabei haben FVM und FLVW die restlichen Pflichtspiele von A- und B-Jugend für dieses Jahr bereits abgesetzt, die Abteilungen darunter können weiterspielen.

Die Verbände tragen damit dem Umstand Rechnung, dass Impfungen für diese Altersgruppen erst zu einem späteren Zeitpunkt möglich waren. Der FVN gab bekannt, die noch anstehenden Spiele könnten jeweils nach Rücksprache mit der Spielleitung in den Februar verlegt werden.

Eine weitere Ausnahme betrifft Übungsleitende, Trainerinnen und Trainer und ähnliches Personal. Soweit diese nicht immunisiert seien, benötigten sie einen Antigen-Schnelltest, der nicht älter als 24 Stunden sein dürfe, oder eben einen PCR-Test, nicht älter als 48 Stunden. Und für sie gelte die Maskenpflicht während der Tätigkeit.

Heimmannschaft soll Nachweise kontrollieren

Dass mit der neuen Regelung wieder Organisationsaufwand auf die Amateursportvereine zukommt, ist klar. So obliegt die Kontrolle der Nachweise im Fußball laut FVM der Heimmannschaft.

Bei "Missachtung der Regeln" oder "Täuschungsversuchen (z. B. gefälschter Immunisierungsnachweis)" drohe laut FLVW jeweils eine gerichtliche Nachverfolgung, die eine Spielwertung durch das Sportgericht nach sich ziehen könnte.

Unklar hingegen ist noch, wie lange eigentlich "übergangsweise" die PCR-Testung als Alternative zu 2G möglich sein wird.

jti | Stand: 26.11.2021, 12:01