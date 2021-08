Sport-Großveranstaltungen im Amateurbereich kaum ein Thema

So auch die SG Wattenscheid 09, die in gut eineinhalb Wochen (29.08.2021, 15 Uhr) zum Auftakt der Oberliga Westfalen den RSV Meinerzhagen empfängt. Dort hat das Lohrheide-Stadion zwar 16.000 Plätze - allerdings beteuert Vorstand Patrick Urbanczik, Wattenscheid habe "keine 2.500 Zuschauer" , die zur Einstufung als Großveranstaltung führten. Er rechne mit 600 bis 700 Unterstützern. In den unteren Amateurligen sind noch niedrigere Besuchszahlen zu erwarten.