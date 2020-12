Amateurfußball in NRW: Saisonabschluss-Szenario noch ungewiss

Beratungen mit Niederrhein-Vereinen für Januar geplant

Clemens Lüning, Staffelleiter der fünftklassigen Oberliga Niederrhein, die mit 23 Teams besonders unter Zeitdruck steht, verweist auf die Ungewissheit in der aktuellen Lage: "Wir warten noch die Situation im neuen Jahr ab, also ob am 10. Januar die Sportanlagen wieder geöffnet werden können - und danach werden wir uns mit den Vereinen zusammensetzen."

Bereits Ende Oktober hatte Christian Pozo y Tamayo, Vorstand des westfälischen Oberligisten SG Wattenscheid 09, im Gespräch mit dem WDR gesagt, er gehe davon aus, "dass das Jahr 2021 dazu genutzt werden muss, um die Hinrunde zu beenden. Ich bin Berufs-Optimist, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir den Spielmodus so wie angedacht durchziehen können."

Der WDFV und FVM waren für den WDR am Freitagabend zunächst nicht zu erreichen.