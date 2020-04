Auch die Rettungsversuche konnten es nicht verhindern. Im Herbst vergangenen Jahres meldete der Ex-Bundesligist SG Wattenscheid 09 mitten in der Regionalliga-Saison Insolvenz an - und wird nach dem Rückzug der Mannschaft in der nächsten Spielzeit in der Oberliga Westfalen starten.

SG Wattenscheid 09 plant mehrgleisig

Es könnte theoretisch aber auch anders kommen. Zum Beispiel dann, wenn die Saison aufgrund der Coronakrise annulliert werden sollte. Aktuell herrscht Unklarheit darüber, wie und ob es überhaupt mit dem Spielbetrieb weitergeht, vor allem fernab von der Welt der Großverdiener-Klubs. Die SGW gab bekannt, dass auch die Bewerbung für die nächste Spielzeit in der Regionalliga West eingereicht wurde.