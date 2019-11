Die schwierige finanzielle Lage bei Regionalligist Sportfreunde Lotte ist seit längerem bekannt. Die Auswirkungen hat auch die erste Mannschaft in den vergangenen Monaten zu spüren bekommen. Jetzt sind die Spieler mit einem Offenen Brief an die Öffentlichkeit gegangen und haben ihrem Ärger über die angespannte Finanz-Situation Luft gemacht.

Nur 50 Prozent der Gehälter überwiesen

Laut Reviersport erhielten Spieler, Trainer und weitere Mitglieder der Mannschaft im November nur 50 Prozent ihrer Brutto-Gehälter. Nicht zum ersten Mal in dieser Saison sei es vorgekommen, dass die Klubführung es versäumte, die Gehaltsüberweisungen planmäßig zu erbringen.