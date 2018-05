Zweitliga-Meister Fortuna Düsseldorf hat nach dem Bundesliga-Aufstieg seinen ersten Zugang verpflichtet. Vom Zweitligisten FC Ingolstadt kommt Mittelfeldspieler Alfredo Morales an den Rhein. Der 28-Jährige unterschrieb einen Dreijahresvertrag. Morales absolvierte 13 Länderspiele für die USA und 59 Erstliga-Spiele (zwei Tore) für Hertha BSC und Ingolstadt. In der 2. Liga kommt er auf acht Tore in 103 Einsätzen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir Bilder/Videos von Twitter angezeigt werden. Dieses Element beinhaltet Daten von Twitter. Sie können die Einbettung auf unserer Datenschutzseite deaktivieren.

"Er hat gezeigt, dass er die Qualität für die Bundesliga mitbringt", sagte Düsseldorfs Trainer Friedhelm Funkel: "Mit seiner Mentalität wird er uns sofort weiterhelfen." Morales erklärte laut Pressemitteilung: "Ausschlaggebend für meine Entscheidung, nach Düsseldorf zu kommen, waren aber auch das tolle Stadion und die positiv verrückten Fans. Ich bin überglücklich, dass es geklappt hat."

Video starten, abbrechen mit Escape Rauschende Aufstiegsparty in Düsseldorf - Tausende Fans feiern Fortuna | Morgenmagazin | 15.05.2018 | 01:31 Min. | Verfügbar bis 15.05.2019 | Das Erste

Stand: 15.05.2018, 16:50